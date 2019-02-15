Лас-Вегас, США, 15 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол. Хоккей

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс. Также по шайбе забросили Андреас Юнссон, Патрик Марло, Морган Райлли и Митчелл Марнер.

В составе «Вегаса» точные броски на счету нападающих Пола Штястны, Оскара Линберга и Вильяма Карлссона.

На сегодняшний день «Торонто» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 75 очков в 57 матчах. «Вегас» идёт на 13-м месте, в активе команды 66 очков в 59 играх.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:6 (0:1, 2:2, 1:3).

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