Сана, 15 февраля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Йеменские хуситы подорвали захваченную в ходе рейда в саудовской провинции Наджран бронетехнику американского производства. Видео с процессом уничтожения техники они засняли на видео и выложили в сеть.

Michael Deal Взрыв

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Так, в числе техники, подвергшейся «расправе», — принадлежащая механизированной бригаде саудовской королевской нацгвардии бронемашина LAV-25. Взрывом её буквально разорвало на части. На кадрах видно, как башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. Затем большое количество взрывчатки хуситы заложили в LAV Bison и подорвали. Третьим был уничтожен пикап Toyota.

Видео опубликовано: الإعلام الحربي اليمني

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия. В середине декабря 2018 года йеменские повстанцы-хуситы согласились прекратить огонь и вывести свои войска из портового города Ходейда.

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Стороны конфликта в Йемене согласились передать друг другу тела погибших

В феврале 2019 года в ходе переговоров в столице Иордании конфликтующие стороны договорились начать передачу тел погибших. Представители делегации хуситов уточнили, что речь идёт о передаче по 1000 тел убитых в ходе войны, которые находятся в моргах «правительственной коалиции» и властей Саны.