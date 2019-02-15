Душанбе, 15 февраля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Налоговый комитет Таджикистана предложил правительству регистрировать в налоговых органах субъекты, занимающиеся электронной торговлей, заявил глава комитета Нусратулло Давлатзода, сообщает 15 февраля агентство «ТаджикТА».

Электронный магазин

По его словам, субъекты электронной торговли получают прибыль, поэтому должны платить налоги. Давлатзода добавил, что речь идет о продаже товаров через интернет-магазины. Глава налогового комитета сослался на опыт других стран, которые ввели поправки для налогообложения электронной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе председатель ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев заявил, что налоговый комитет республики планирует взимать налоги с операторов мобильной связи за совершение звонков через мессенджеры.