Майкоп, 15 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Адыгея и Италия заинтересованы в развитии торгово-экономических и дружеских отношений. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, говорилось 14 февраля на переговорах главы РА Мурата Кумпилова и генерального почетного консула Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, а также руководителя торгово-экономического отдела Посольства Италии в Москве Франческа Санторо. Встреча состоялась в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» на экспозиционной площадке Адыгеи, на нее также были приглашены заместитель полномочного представителя президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, и.о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов, врио Главы КБР Казбек Коков.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Стенд Адыгеи на РИФ «Сочи-2019»

На встрече обсуждали совместные проекты, реализуемые на территории Адыгее, а также возможности развития сотрудничества и планы на 2019 год в рамках бизнес-миссий «Италия встречает Кавказ». На встрече была подчеркнута заинтересованность обеих сторон в укреплении и развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей.

«Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Италия является одним из основных торговых партнеров республики. В апреле прошлого года Адыгея принимала делегацию предпринимателей из Италии во главе с Послом Итальянской Республики в России. Мы наметили ряд перспективных направлений сотрудничества. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших экономических и социально-культурных взаимоотношений», — сказал Мурат Кумпилов.

«Уже запущенные проекты будут совершенствоваться. Успешно действует проект по выращиванию чеснока, который реализуется под торговой маркой «Адыгейский чеснок». В прошлом году стартовал еще один перспективный проект по выращиванию в Теучежском районе салата сорта «радиккьо». Этот новый на рынке России продукт мы поставляем в крупные торговые сети под маркой «Адыгейский радиккьо». Он востребован, и мы будем увеличивать его производство», — отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

В числе других перспективных направлений сотрудничества, говорилось в ходе встречи — переработка сельхозпродукции, производство электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование. Глава Адыгеи подчеркнул, что для выстраивания долговременного партнерства на взаимовыгодных условиях органы власти республики продолжат создавать все необходимые условия.