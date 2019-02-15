Женева, Швейцария, 15 февраля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. На заседании комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли представители Украины обвинили Россию в ограничении свободы транзита, заявили 14 февраля в пресс-службе министерства экономического развития и торговли Украины, сообщается на официальном сайте ведомства.

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Представители украинской делегации обратили внимание членов комитета на то, что Россия запретила ввоз на свою территорию ряда украинских товаров, которые перемещаются транзитом на территорию третьих стран. По мнению представителей Украины, Россия таким образом нарушает ряд положений договора ВТО об упрощении процедур торговли, а также создаёт дополнительные препятствия для транзита.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года Россия ограничила ввоз промышленных товаров, сырья и продовольствия с территории Украины. Эта мера была принята в ответ на санкционные ограничения со стороны Украины.

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