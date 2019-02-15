Курган, 15 февраля, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В середине февраля 2019 года прекращено дело о банкротстве ПАО «Курганмашзавод». От исковых требований отказался самый крупный кредитор предприятия ООО «КТЗ» — правопреемник Внешэкономбанка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на «Курганмашзаводе».

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Заявления ряда кредиторов ПАО «Курганмашзавод» о признании его несостоятельным, то есть банкротом, рассматривались Арбитражным судом Курганской области с марта 2017 года. Среди основных заявителей были ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», ПАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «КТЗ».

«КТЗ» и «Мотовилихинские заводы» отозвали иски. Заявление «Минского механического» суд 24 января 2019 года повторно оставил без рассмотрения: истец не доказал, что у «Курганмашзавода» отсутствует необходимое имущество для удовлетворения в полном объёме его требований.

Как заявил в СМИ врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, «Курганмашзавод» банкротить никто не будет. На единственном в России предприятии, выпускающем боевые машины пехоты, работает 7 тысяч человек.

До конца февраля «Курганмашзавод» войдёт в «НПО «Высокоточные комплексы». В 2019 году на заводе запланировано внедрение новой линейки продукции народного хозяйства, а также высокоточного оборудования для нефтяной отрасли.

Это один из первых шагов ГК «Ростех» по реализации плана финансового оздоровления ПАО «Курганмашзавод». Кроме того, в 2018 году предприятию был предоставлен заём для выполнения обязательств по контрактам в сфере государственного оборонного заказа: на оплату покупных комплектующих изделий, сырья и материалов, услуг производственного назначения. Предоставленная помощь позволила завершить выполнение обязательств по контрактам в сфере государственного оборонного заказа.

ПАО «Курганмашзавод» — один из лидеров военно-промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты. Основано в 1950 году как завод по производству тяжелых кранов. В октябре 1966 года постановлением правительства заводу был установлен план производства боевой машины пехоты БМП-1, серийное производство которой началось с 1967 года. Сегодня ОАО «Курганмашзавод» производит не только военную технику, но и широкий ассортимент продукции гражданского назначения: многоцелевые коммунально-строительные машины (МКСМ) грузоподъемностью от 800 до 1 000 кг с различными функциональными навесками, гусеничные транспортные машины ЧЕТРА ТМ-140 различных модификаций, автомобильные прицепы. Является одним из крупнейших предприятий Курганской области.