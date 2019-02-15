Орландо, США, 15 февраля, 2019, 08:43 — ИА Регнум. «Орландо Мэджик» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 127:89.

Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Орландо» Теренс Росс, набравший 21 очко.

В составе «Шарлотт» наибольшую результативность показал защитник Малик Монк, на счету которого 15 очков.

На сегодняшний день «Орландо» занимает 21-е место в турнирной таблице НБА. «Шарлотт» идёт на 18-м месте.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Шарлотт Хорнетс» (Шарлотт) — 127:89 (33:18, 38:18, 27:31, 29:22).

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