Каракас, 15 февраля, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Американские санкции, направленные против Венесуэлы, развернули Боливарианскую Республику в сторону стран Азии. Как заявил в интервью Associated Press президент страны Николас Мадуро, именно в страны Азии Венесуэла намерена наращивать объёмы поставок нефти из-за ограничительных мер США, чтобы компенсировать резкое и стремительное падение доходов от продажи нефти.

Нефтяной танкер

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Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк

«Мы в течение многих лет прокладывали путь в Азию, — отметил венесуэльский лидер. — Это успешный путь, с каждым годом они приобретают всё большие объёмы нефти».

По словам Мадуро, в первую очередь Венесуэла заинтересована в рынке Индии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против властей Венесуэлы и Центрального банка страны. Кроме того, власти США приняли решение заблокировать активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Речь идёт о блокировке $7 млрд, принадлежащих компании.

Из-за введённых санкций экспорт сырой нефти из Венесуэлы резко сократился, что подталкивают нефтяную промышленность страны к краху.