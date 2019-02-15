Вашингтон, 15 февраля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в связи с массовой нелегальной иммиграцией и добиться выделения дополнительных $8 млрд на возведение стены на границе с Мексикой, передает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным источников телеканала в Белом доме, американский президент намерен подписать бюджет США, в котором на строительство стены выделено $1,37 млрд. Остальные средства Трамп собирается «выбить» в обход Конгресса, такое право даст ему режим ЧП.

Отмечается, что такое решение может стать причиной нового витка противостояния главы Белого дома с Конгрессом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля стало известно, что сенат США утвердил федеральный бюджет на ближайшие шесть месяцев.

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