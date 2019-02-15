Тампа, США, 15 февраля, 2019, 08:18 — ИА Регнум. Российский голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский вышел на первое место в истории клуба по количеству «сухих» матчей.

Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

Василевский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 6:0, а Василевский оставил свои ворота в неприкосновенности.

По количеству «сухих» матчей Василевский вышел на первое место в истории «Тампы». Теперь на его счету 17 «сухарей». Столько же у бывшего голкипера клуба Бена Бишопа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержала победу над «Далласом» со счётом 6:0. Российский форвард Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

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