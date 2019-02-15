Москва, 20 апреля, 2011, 23:53 — ИА Регнум. Весь день 20 апреля столица Армении была покрыта клубами пыли. Над Ереваном стоял пылевой смог, местами практически непроницаемый. Аналогичное явление наблюдалось и в Тбилиси, где выпал грязевой дождь. В Ереване стали муссироваться слухи, что это явление может быть каким-то образом связано с аварией на японской АЭС "Фукусима-1", либо, что вероятнее, - с неисправностью на Армянской АЭС в Мецаморе.

Эти подозрения еще более усилились после того, как горожанам порекомендовали по возможности сидеть дома и держать окна открытыми. Позже министерство охраны природы республики сообщило, что накрывший столицу и другие населенные пункты желто-бурый туман вызван песчаной бурей, которая принесла с собой частицы почвы из пустынь Ирака и Сирии. Такое явление повторяется едва ли не каждый год, однако на сей раз отличалось особой интенсивностью. Говорилось, что опасности для здоровья оно не представляет: хотя наличие пыли в воздухе превысило обычные показатели вдвое, никаких опасных компонентов анализы не выявили.

А о том, что появление пылевого облака никак не связано с работой атомной электростанции в Мецаморе (расположена на расстоянии 27 км. от Еревана) в свою очередь сообщил глава Госкомитета по регулированию ядерной безопасности Армении Ашот Мартиросян . По его словам, никаких проблем и неисправностей на станции не зафиксировано, АЭС работает в обычном режиме. "Все сценарии возможных аварий разработаны и изучены. Наша АЭС оснащена всеми системами безопасности и охлаждения", - заверил Мартиросян. К этому он добавил, что за последние 20 лет на развитие систем безопасности станции направлено более $120 млн, и еще $20 млн планируется затратить на эти цели до 2016 года.

Напомним, что к этому сроку АЭС, уже однажды подвергнувшаяся реконструкции после землетрясения в 1988 году, окончательно выработает свой ресурс и должна быть закрыта. В этой связи, как уже сообщалось, правительство Армении приняло решение о строительстве нового атомного энергоблока мощностью до 1000 МВт. Стоимость этого проекта оценивается примерно в $5 млрд. Разумеется, таких средств у небогатой страны нет, и еще в 2006 году парламент Армении отменил госмонополию на право владения новыми атомными энергоблоками. Это было сделано для привлечения иностранных инвесторов. Был объявлен тендер на строительство, победителем которого, как и ожидали эксперты, стал российский " Росатом ", в доверительном управлении которого находится и ныне действующая АЭС. При всем этом руководитель атомного ведомства республики признал, что авария на японской станции "Фукусима-1" оказала влияние на планы армянских и российских атомщиков. Хотя "энергетическая политика правительства не изменилась", однако в настоящее время все связанные со строительством вопросы заморожены. Мартиросян не указал, на какой срок отложена реализация проекта, но заверил, что "АЭС непременно будет построена".

Отметим, что в связи с техногенной катастрофой в Японии, практически совпавшей с 25-летием трагедии Чернобыля, опасения соседних с Арменией стран, связанные с Мецаморской АЭС, вновь усилились. С призывами к ее закрытию выступил ряд турецких, азербайджанских и даже грузинских политиков. Однако армянские специалисты указывают, что эти призывы продиктованы, в первую очередь, политической конъюнктурой. В условиях блокады армянских границ Турцией и Азербайджаном, уязвимости маршрутов, по которым страна получает газ из России и из Ирана, закрыть действующую АЭС до ввода в строй нового энергоблока совершенно немыслимо. Это сразу на порядок понизило бы уровень энергетической безопасности страны. Точно так же армянская сторона не приемлет и призывы к полному отказу от атомной энергетики, указывая, что в существующих условиях "мирному атому" еще долго не будет альтернативы.