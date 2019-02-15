Оренбург, 15 февраля, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области у судебных приставов на исполнении находилось 426 исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За 12 месяцев 2018 года окончено фактическим исполнением 146 исполнительных производств данной категории, по которым каждый взыскатель получил свое жилье. Исполнительные производства были окончены только после получения копий свидетельств о праве собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомный. 1890

Стоит отметить, в 2018 году сумма, которая была направлена из федерального и областного бюджетов (579,6 млн рублей) на приобретение жилья сиротам, оказалась не полностью освоенной. На покупку жилья израсходовано 98,5%. Оставшихся денег не хватало на покупку ещё одного помещения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития Оренбургской области, приобретено 560 жилых помещений, в том числе 381 — на первичном рынке, 179 — на вторичном, со степенью износа не более 30%.

В 2019 году на приобретение жилья для сирот запланировано 523,7 млн рублей. В очереди на сегодняшний день состоят 3169 человек. Таким образом, несмотря на ежегодное выделение значительных средств на решение жилищной проблемы сирот, срок ожидания жилья составляет около трёх с половиной лет.

В министерстве социального развития подчеркнули, что на приобретение жилья для детей-сирот в Оренбургской области выделяются значительные средства — ежегодно более 400 млн рублей из регионального бюджета. По объёму выделяемых областью средств Оренбуржье стабильно занимает пятое место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа. Но в одночасье решить проблему, которой не один год, невозможно. Работа по обеспечению сирот жильём ведётся, ежегодно по всей области сотни детей-сирот становятся новосёлами.