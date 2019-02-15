Новосибирск, 15 февраля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Новосибирскстат опубликовал предварительные данные о покупательной способности денежных доходов новосибирсцев за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно им, в прошлом году покупательная способность денежных доходов жителей Новосибирской области по сравнению с 2017 годом увеличилась по таким продовольственным товарам, как репчатый лук (на 20,1%), свежая белокочанная капуста (на 13,9%), сахар-песок (на 8,3%), крупа манная (7,4%), мука пшеничная (7,2%), картофель (3,6%), яблоки (3,5%), масло подсолнечное (2,8%). Среди непродовольственных товаров — на телевизор цветного изображения (на 8%), джемпер женский (4,9%), сорочку мужскую (3,6%).

Novosibstat.gks.ru Скриншот с сайта Новосибирскстата

В то же время менее доступны для новосибирцев стали мороженая неразделанная рыба (на 5,8%), говядина (на 2,4%), сливочное масло (на 3,1%), яйца куриные (на 1,4%), хлеб и булочные изделия (на 4,3%), рис (на 3,4%). Среди непродовольственных товаров — бензин (на 10%).

Сложнее стало оплачивать и коммунальные услуги (2,8−4,9%), а также платить за проезд в общественном транспорте (на 1,3%).

Как отмечает Новосибирскстат, покупательная способность денежных доходов населения отражает потенциальные возможности по приобретению товаров (услуг) и выражается в количестве какого-либо одного товара (услуги), которое может быть приобретено при условии, что вся сумма денежных доходов будет направлена только на эти цели.