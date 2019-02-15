Сеул, 15 февраля, 2019, 07:50 — ИА Регнум. На одном из сельскохозяйственных и рыбных рынков Южной Кореи вспыхнул пожар, сообщает NEWSIS.

ЧП произошло в 8:41 (по местному времени) на рынке сельскохозяйственной и рыбной продукции в районе Тондемун, г. Сеул. Огнем было охвачено три павильона. Известно, что шесть человек, в том числе владелец одного из павильонов, были эвакуированы, никто не пострадал.

«Сначала я подумал, что отключили электричество, однако когда вышел на улицу, увидел что горит крыша», — сообщает владелец одного из павильонов.

На тушение пожара было отправлено 40 единиц техники и 364 пожарных. Огонь удалось потушить спустя 1,5 часа.

На данный момент пожарные выясняют причину возникновения пожара.