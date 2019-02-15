Москва, 15 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Противокашлевый лекарственный препарат «Эреспал» производства французской компании «Лаборатории Сервье» отзывается из обращения в России. Об этом говорится в письме, опубликованном 14 февраля на сайте Росздравнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Таблетки «Эреспал»

Отмечается, что у действующего вещества препарата — фенспирида — выявлено негативное влияние на работу сердца. В ведомстве подчеркнули, что изъятие из обращения всех серий «Эреспала» связано с «неблагоприятным соотношением «польза — риск» при применении данных препаратов».

Напомним, ранее стало известно, что в Франции «Эреспал», известный под названием «Пневморель», изымается из обращения из-за вероятных последствий его применения, таких как нарушения сердечного ритма.

Следует отметить, что в России «Эреспал» внесён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНЛВС).