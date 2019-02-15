Владивосток, 15 февраля, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Власти Приморского края продолжают брать кредиты на покрытие дефицита бюджета и погашение долгов. В конце 2018 года на портале госзакупок было объявлено сразу четыре электронных аукциона на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов Приморскому краю в форме невозобновляемой кредитной линии в 2019 году на общую сумму 3 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во всех четырех аукционах победу одержал «Сбербанк России», предложивший наименьшую процентную ставку по кредитам.

Таким образом, в 2019 году администрации Приморского края открыты кредитные лимиты на 3 млрд рублей.

В общей сложности за пользование деньгами в течение 12 месяцев будет оплачено по процентам 252 млн рублей. При расчёте начальной максимальной цены контрактов департамент финансов использовал процентную ставку по кредитам в размере 8,75%. В ходе аукционов она немного снизилась — до 8,4%.

Отметим, что основную часть госдолга Приморье нарастило во времена руководства краем Владимиром Миклушевским. Если на момент, когда пост губернатора покинул Сергей Дарькин общий долг региона составлял 568 млн рублей (524,8 млн — бюджетные кредиты, 43,6 — госгарантии), а муниципалитетов — 2,237 млрд рублей, то к отставке Миклушевского кредиты, хоть и бюджетные, увеличились в 7 раз, и на 1 октября 2017 долг Приморья составлял 4,984 млрд рублей (3,784 млрд — бюджетные кредиты, 1,2 млрд — госгарантии). Муниципалитеты к этому времени увеличили свой долг в два раза — до 4,8 млрд рублей.

За время пока исполняющим обязанности губернатора Приморья был Андрей Тарасенко сумма бюджетных кредитов края не изменилась (3,784 млрд рублей), на 400 млн увеличились госгарантии. А вот муниципалитеты региона при Тарасенко свой долг немного сократили — до 4,49 млрд рублей.

Политика нового губернатора Олега Кожемяко и его команды в первые же дни правления (был избран губернатором 16 декабря 2018 года, аукционы на привлечение кредитов объявлены 29 декабря 2018 года) привела к тому, что кредитный портфель Приморья увеличился в 2 раза, да ещё и кредитный ресурс привлечён не из госбюджета, а от коммерческого банка, под коммерческий процент.

Отметим, что до Приморья Олег Кожемяко возглавлял Сахалинскую область, которая единственная на Дальнем Востоке не имеет госдолга.

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Как сообщало ИА REGNUM, госдолг Хабаровского края с 1 января 2018 по 1 января 2019 года вырос с 41,1 до 49,1 млрд рублей, Приморья — с 4,4 до 5,2 млрд (на 819 млн), Магаданской области — с 13,3 до 14,3 млрд (на 950 млн), Бурятии — с 11,3 до 12 млрд (на 690 млн).