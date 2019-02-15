Тимошенко дала аграриям задание вдвое увеличить урожай в 2008 году (Украина)
Украина, 10 июня, 2008, 11:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины
По словам главы правительства, с учетом сохранения льготного режима налогообложения сельхозтоваропроизводителей налогом на добавленную стоимость, уровень государственной поддержки развития АПК и обеспечения социальной сферы села в 2008 году достигнет рекордной отметки - 23,6 млрд. гривен. Тимошенко также подчеркнула, что благодаря прозрачной экономической политике правительства, реальный прирост инвестиций в аграрную отрасль только за первый квартал этого года увеличился на 15,4%. "Я верю, что Украина возродит славное имя житницы не только Европы, но и мира", - резюмировала премьер-министр.