Пекин, 15 февраля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Ряд северных районов Китая, включая Пекин, провинцию Хэбэй и Внутреннюю Монголию накрыл мощный снегопад, сообщает 14 февраля агентство Синьхуа.

Глубокий снег

Снегопад начался в 5:00 по местному времени 14 февраля в западных и северных горных районах недалеко Пекина и постепенно перебросился на большую часть города. В метеорологическом бюро Пекина объявили «синий» уровень погодного предупреждения.

Более сотни автобусных маршрутов оказались затронуты снегопадом, в то время как в Международном аэропорту Пекина были отложены или отменены несколько рейсов.

Снег и низкие температуры накрыли большую часть соседней с Пекином провинции Хэбэй, начиная с 13 февраля. Местные энергетические компании усилили бдительность для обеспечения бесперебойной подачи энергии.

Автономный район Внутренняя Монголия также оказался во власти непогоды. Мощные снегопады и сильные ветры наряду с холодной температурой не покинут регион как минимум до 15 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, мощным снегопадом завершилась неделя празднования Нового года по Восточному календарю в Пекине.