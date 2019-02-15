В Косово вспомнили о Путине, в Нидерландах – о Трампе: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Премьер Косово назвал президента страны пособником Путина;
- Премьер Нидерландов предложил перестать жаловаться на Трампа и начать с ним работать;
- Переименование Македонии поддержал генсек ООН;
- Вашингтон обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина;
- Минобороны рассекретило документы по войне в Афганистане.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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