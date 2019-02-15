Якутск, 15 февраля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. В Якутске будет проходить кубок мира по вольной борьбе — 2019. Мероприятие анонсировал президент России Владимир Путин. Инициатор проведения кубка в столице Якутии — глава региона Айсен Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и спортсмены

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«В Якутии надежнее, чем в Соединённых Штатах Америки», — цитирует Владимира Путина телеканал «Якутия 24». — Но в Штатах, кстати, много хороших борцов».

Причиной проведения чемпионата по вольной борьбе в Якутске стало то, что части российских борцов не дали визу в США, и они не смогли поехать на соревнования. Предполагается, что участвовать в спортивном мероприятии по борьбе в столице Якутии будут представители других стран, в том числе три команды из Соединённых Штатов Америки.

«Это большой труд, большая ответственность — выступать на международных соревнованиях», — сказал также Владимир Путин спортсменам. Президент выразил готовность рассмотреть вопрос о награждении чемпионов мира и тренерского состава сборной России по вольной борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года спортсмены собирались в Якутске на чемпионате России по вольной борьбе. Мероприятие было прервано скандалом: борец из Дагестана Исмаил Мусукаев активно выражал своё несогласие с победой якутянина Виктора Лебедева. Драка началась после поединка прямо на ковре.