Москва, 15 февраля, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Реформу военно-строительной отрасли собирается осуществить Минобороны РФ, сообщили источники в военном ведомстве и правительстве, 15 февраля пишет «Коммерсантъ».

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Уточняется, что ведомство создаст публично-правовую компанию (ППК) в сфере строительства — взамен восьми ФГУПов и трех АО. Это даст возможность совсем убрать «коммерческую составляющую в деятельности единственного исполнителя».

«Организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок», — сообщил источник, близкий к Кремлю.

Соответствующую инициативу глава государства Владимир Путин одобрил в конце минувшего года. В настоящий момент специалисты работают над созданием и развитием ППК, готовится ее регистрация.