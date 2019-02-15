Вашингтон, 15 февраля, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Уильям Барр принес присягу в качестве нового главы министерства юстиции и генпрокурора США, сообщает пресс-служба Белого дома.

U.S. Attorney General Уильям Барр

Сообщается, что церемония проходила в закрытом режиме в Овальном кабинете в Вашингтоне. На церемонии присутствовал президент США Дональд Трамп, родственники Бара, члены администрации американского президента, а также председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля американский сенат утвердил кандидтата Уильяма Барра, выдвинутого Трампом, на должность генпрокурора и главы минюста США. Ранее Барр уже возглавлял это ведомство в 1991—1993 годах, во время президентского срока Джорджа Буша-старшего.