Сочи, Краснодарский край, 15 февраля, 2019, 03:30 — ИА Регнум. На встрече главы правительства России Дмитрия Медведева и представителей бизнеса в России обсуждался вопрос возможных антироссийских санкций и мер реагирования на них, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силунов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, вопрос санкций на встрече поднимался в контексте разработки мер реагирования на них. Силуанов добавил, что участников заседания интересовал вопрос реагирования на возможные санкции, которые может ввести США.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу НТВ заявил, что антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов не смогут нанести серьезный ущерб российской экономике. С другой стороны, отметил Медведев, не стоит пользоваться и «шапкозакидательским подходом», так как санкции все же имеют влияние на отечественную экономику. Медведев также подчеркнул, что санкции являются инструментом борьбы американских элит против президента Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля сенаторы от обеих партий конгресса США внесли законопроект о расширении санкций против России. В частности, санкции должны затронуть банковскую и энергетическую сферу, а также российский госдолг.