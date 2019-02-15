Бекхэм снова нарушил правила дорожного движения
Лондон, 15 февраля, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за разговоры по мобильному телефону за рулем автомобиля, сообщает телеканал Sky News.
Телеканал сообщил, что 21 ноября 2018 года один из прохожих в центре Лондона заметил, как Бекхэм за рулем автомобиля Bentley разговаривал с кем-то по телефону, что запрещено правилами дорожного движения в Великобритании.
Отмечается, что обвинения против Бекхэма еще не выдвинуты, но его уже уведомили о начале судебного разбирательства. Слушания пройдут 19 марта в магистратском суде Лондона.
Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай у Бекхэма с нарушением правил дорожного движения. В сентябре 2018 года ему были предъявлены обвинения в превышении скорости на автотрассе. Ему удалось избежать штрафа по формальному поводу — ему уведомление о нарушении ПДД пришло на день позже установленного срока.