Лондон, 15 февраля, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом за разговоры по мобильному телефону за рулем автомобиля, сообщает телеканал Sky News.

Brian MInkoff-London Pixels Дэвид Бэкхем

Телеканал сообщил, что 21 ноября 2018 года один из прохожих в центре Лондона заметил, как Бекхэм за рулем автомобиля Bentley разговаривал с кем-то по телефону, что запрещено правилами дорожного движения в Великобритании.

Отмечается, что обвинения против Бекхэма еще не выдвинуты, но его уже уведомили о начале судебного разбирательства. Слушания пройдут 19 марта в магистратском суде Лондона.

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый случай у Бекхэма с нарушением правил дорожного движения. В сентябре 2018 года ему были предъявлены обвинения в превышении скорости на автотрассе. Ему удалось избежать штрафа по формальному поводу — ему уведомление о нарушении ПДД пришло на день позже установленного срока.