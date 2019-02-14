Каракас, 15 февраля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Так называемое назначение венесуэльской оппозицией «своих» директоров госкомпании PDVSA является незаконным и не имеющим юридической силы, заявил вице-председатель Верховного суда Боливарианской Республики Хуан Хосе Мендоса, передает VTV.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Представитель судебной инстанции добавил, что «директорам» PDVSA, которых «назначила» Национальная ассамблея, запрещено покидать Венесуэлу, для них наложен запрет на передачу собственности.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля лидер венесуэльской оппозиции Хаун Гуайдо объявил «новый состав» руководства госкомпании PDVSA, а также ее дочернего предприятия Citgo Petroleum.