Москва, 15 февраля, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Два человека получили легкие травмы в массовой драке возле ресторана «Неолит» в Москве, сообщает Мash.

Драка

Оба травмированных отказались от госпитализации. Огнестрельных ранений на месте ЧП не зафиксировано. Всего после драки полиция задержала 18 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 14 февраля у «Неолита» произошла массовая драка, прогремели выстрелы.

В ресторане в этот вечер проходило крупное мероприятие, в разгар которого в помещение ворвались агрессивно настроенные люди. Они выгнали посетителей на улицу, где и произошла драка и прозвучали выстрелы.