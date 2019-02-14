Москва, 15 февраля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Автомобиль Volkswagen Beetle, ранее принадлежавший главе МИД Австрии Карин Кнайсль, с автографом российского лидера Владимира Путина был продан в Австрии за 20 тысяч евро, сообщает газета Der Standart.

Kremlin.ru На свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера

Автограф Путина на автомобиле появился во время свадьбы Кнайсль, проходившей в августе 2018 года. Тогда в ходе свадебной церемонии гости поставили на машине свои подписи. После свадьбы министр иностранных дел Австрии передала автомобиль для благотворительного телеаукциона. Машину приобрел некий предприниматель с земли Штирия, которая находится на юго-востоке Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Путин во время застолья произнес поздравительную речь, а также подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и песни в исполнении Казачьего кубанского хора, который он привез с собой.