Москва, 15 февраля, 2019, 00:58 — ИА Регнум. Массовая драка со стрельбой произошла возле ресторана «Неолит» в Москве, передает телеканал РЕН-ТВ.

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Уточняется, что конфликт начался с того, что в заведение ворвались несколько агрессивно настроенных мужчин, которые заставили посетителей покинуть помещение. На улице началась драка, прогремели выстрелы.

Отметим, что вечером в ресторане должно было проводиться большое мероприятие. Как отмечают сотрудники «Неолита», злоумышленники хотели «разобраться» с владельцем ресторана Яшаром Алиевым.

На данный момент известно о двух пострадавших. На место ЧП прибыла полиция, задержаны десять человек. Предположительно, стрельба велась из травматического оружия.