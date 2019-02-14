Москва, 15 февраля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. День святого Валентина 14 февраля не планировали отмечать около 60% жителей России, так как они считают праздник привнесенным извне и навязанным маркетологами, свидетельствуют результаты опроса сайта объявлений Avito.

Среди тех, кто собирался отмечать праздник, 68% решили отметить его дома. Выбраться в ресторан планировали 17% респондентов, сходить на свидание — 15% опрошенных. Самым непопулярным вариантом стал романтический отдых в выходные за границей — в пользу этого варианта высказались лишь 2% опрошенных.

При этом около половины опрошенных собираются дарить подарок своим возлюбленным. Среди мужчин самым популярным подарком стали цветы — их собирались дарить 61% респондентов. Среди женщин самый популярный подарок для своего возлюбленного — предметы для хобби и отдыха (30%).

В опросе приняло участие три тысячи человек.