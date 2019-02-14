Москва, 15 февраля, 2019, 00:24 — ИА Регнум. Для преодоления назревших противоречий Евросоюзу требуется коренное переформатирование своей политической и экономической системы. Об этом 15 февраля заявил ведущий научный сотрудник Центра французских исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

ЕС

«Тошнит уже людей от этой «брюссельской Европы» — 30 тыс. бюрократов, которые выдумывают всё новые директивы, всё новые постановления, потому что есть совершенно бессмысленные вещи типа кривизны огурцов или проёмов дверей. У людей просто аллергия на эту бюрократию, и большинство выступает не против ЕС как такового — он не разрушается, — но в данном своём обличии, при данных институтах, не может идти вперёд», — заявил Фёдоров.

Эксперт обратил внимание на то, что нынешняя элита Евросоюза продемонстрировала неспособность решать задачи развития на «надгосударственном» уровне — кризис в действительности продолжается уже в течение десяти лет, и в течение этого времени никакого системного решения назревшим проблемам в организации так и не было предложено.

«Кризис начался сразу после исторического расширения на восток. 2004 год, 2005 год — референдум, который запороли Франция (по конституции Европейского союза), потом Нидерланды. После этого череда кризисов. Затем пошёл 2008 год — мировой финансовый кризис, потом кризис суверенных долгов, кризис в Греции. Наконец, волна миграционного кризиса, Brexit», — напомнил он.

«Они не знают, что дальше делать! И вот Макрон, придя к власти — до него это, кстати, Саркози делал, — постарался переломить ситуацию, выделить новый проект дальнейшего развития интеграции на базе углубления суверенности Европы», — указал Фёдоров.

По сути дела президент Франции Эммануэль Макрон пытается провести проект федерализации Европы, считает политолог, но этот проект, эта мысль противоречит национальным интересам многих стран, составляющих Евросоюз.

«Здесь обострился этот диссонанс у многих, аллергия. По всем подсчётам, социологическим замерам, евроскептики-популисты идут вперёд. Поэтому Европейский союз, конечно, устоит, но ему придётся очень сильно реформироваться», — заключил он.