Варшава, 14 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Джаред Кушнер, советник и зять президента США Дональда Трампа, пообещал в скором времени представить план по мирному урегулированию в Палестине, 14 февраля передает агентство Associated Press.

North Charleston Джаред Кушнер и Иванка Трамп

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, об этом Кушнер заявил участникам саммита по Ближнему Востоку в Варшаве.

Советник Трампа и группа медиаторов США по ближневосточному урегулированию будут готовы представить «мирный план» после выборов в Израиле, которые назначены на 9 апреля.

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