Пекин, 14 февраля, 2019, 23:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге в Пекине опровергла утверждения спецпосланника США в Венесуэле Эллиота Абрамса, что КНР может прекратить кредитование Каракаса, учитывая его низкую платежеспособность, сообщает 14 февраля Синьхуа.

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Дипломат заявила, что двусторонние отношения с Венесуэлой Пекин выстраивает на принципах равенства, взаимной выгоды, совместного развития, в соответствии с законами и нормами международного права.

«Китайская сторона будет и впредь, придерживаясь этих принципов, осуществлять обмены и сотрудничество с Венесуэлой в различных областях», — подчеркнула Хуа Чуньин.