Лондон, 14 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается продолжить переговоры с Европейским союзом и добиться необходимых Лондону изменений в соглашение по выходу Соединенного королевства из Европейского союза. Об этом 14 февраля сообщает телеканал RT со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра.

DonkeyHotey Тереза Мэй

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня палата общин парламента Великобритании в очередной раз отвергла предложения Мэй по Brexit. За документ проголосовали 258 депутатов, против — 303.

Стоит отметить, что ранее председатель Европейского совета Дональд Туск направил Мэй послание от имени Евросоюза, в котором прямо сказано, что Брюссель не собирается пересматривать ранее согласованные планы по Brexit.

Напомним, что Великобритания должна официально выйти из ЕС 29 марта.

«Документ от 29 января остаётся единственным, который палата общин одобрила и выразила тем самым своё желание: юридически обязывающие изменения в соглашении, касающиеся условий по ирландской границе. Правительство продолжит добиваться этого от ЕС с тем, чтобы мы вышли из Евросоюза вовремя, 29 марта 2019 года», — заявили в канцелярии главы британского правительства.