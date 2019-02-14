Лондон, 14 февраля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Оппозиционные парламентарии, в очередной раз отвергнувшие соглашение правительства Великобритании по Brexit, заявляют о необходимости досрочных выборов и продления срока переговоров, 15 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«В любых нормальных условиях это означало бы всеобщие выборы. Понятно, что премьер-министр не может командовать большинством в Палате общин», — сообщила журналистам депутат от лейбористов Элисон Макговерн.

Макговерн также заявила, что советует правительству Терезы Мэй«остановить часы» на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза.

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