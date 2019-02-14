* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 14 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Численность боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Афганистана достигла четырех тыс. человек, сообщил 14 февраля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

U.S. Marine Corps Афганец

При этом, уточнил Патрушев, официальные афганские власти контролируют не более 40% территории страны, а в отрядах противостоящего им движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывается порядка 60 тыс. боевиков.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ напомнил, что с момента вторжения войск США и НАТО в Афганистан производство наркотиков в этой стране увеличилось в 43 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Афганистана неоднократно заявляло, что США перебрасывают в северные районы страны главарей и боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа разбитых в Сирии вооруженных формирований.