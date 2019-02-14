Прага, 14 февраля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. 14 февраля между коллективами «Славия Прага» и «Генк» на стадионе «Эден Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Славия"/"Генк»)

Удары 16/6

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 43%/57%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 2/4

Стартовые составы команд на матч:

«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Кудела, Борил, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Шевчик, Шкода.

«Генк»: Вукович, Де Норре, Деваст, Аиду, Малиновский, Хейнен, Фиолич, Самата, Троссард, Ндонгала.

Главный арбитр матча: Андрис Трейманис.

Желтые карточки: Хейнен — 26, Нгади-Нгаджи — 41, Малиновский — 44, Кудела — 48, Борил — 70, Самата — 89.