Москва, 14 февраля, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила доработать готовящийся ко второму чтению законопроект о государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

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Вступление в силу законопроекта без учета ряда предлагаемых бизнесом поправок, по мнению экспертов Палаты, с большой вероятностью может привести к исчезновению с рынка отдельных лекарственных препаратов и вызвать дальнейшие сложности с закупками лекарств для государственных нужд, заявил глава ТПП РФ Сергей Катырин.

Он перечислил самые важные из предлагаемых бизнесом поправок.

Так, предлагается вместо предусмотренного законопроектом постоянного мониторинга изменения цен лекарственных препаратов во всех странах мира проводить мониторинг цен один раз в год в ограниченном перечне референтных стран. «Это снизит нагрузку на производителей лекарственных препаратов, которые в противном случае будут выделять дополнительные ресурсы на мониторинг цен и подготовку документов для перерегистрации лекарств», — пояснил глава ТПП РФ.

Также крайне важно, по мнению бизнеса, внести в закон норму, позволяющую реализовывать лекарства, находящиеся в обращении, до конца срока их годности по тем ценам, по которым они поступили в продажу.

ТПП РФ предлагает вместо предусмотренного законопроектом запрета реализации лекарственных препаратов, если производитель вовремя не зарегистрировал цены на них, разрешить возможность реализации. «Например, на коммерческом рынке, исключив из перечня жизненно необходимых», — уточнил Сергей Катырин.

Что же касается закупок лекарств для государственных нужд, то для снижения расходов следует применить широко используемый в мире механизм — снижение производителями инновационных лекарственных препаратов цен на них на конфиденциальной основе в случае допуска таких лекарств к государственным программам.

«Все эти поправки — не умозрительные, они продиктованы опытом работы и знанием рынка, это нужно и для развития отрасли, и для населения», — заключил президент федеральной Палаты.

Бизнес также предложил установить переходный период для подготовки фармацевтической отрасли к запланированным изменениям.