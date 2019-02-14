Майкоп, 14 февраля, 2019, 22:26 — ИА Регнум. Соглашение о строительстве семенного завода с инфраструктурой для производства семян подсолнечника, пшеницы, сои и гороха в поселке Новый Гиагинского района в Адыгее с объемом инвестиций более 520 млн рублей подписано 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи, соглашение подписали премьер-министр Адыгеи Александр Наролин и индивидуальный предприниматель Алексей Волков.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Стенд Адыгеи на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Ожидается, что мощность производства составит до 10,2 тыс. тонн семян ежегодно. Пуско-наладка технологического оборудования, отработка технологии планируется в сентябре 2020 года. Как сообщили в пресс-службе, новое предприятие даст району 35 новых рабочих мест, средняя зарплата составит около 30 тыс. рублей.

«Гиагинский район является одним из передовых в развитии АПК в регионе. Уверен, новое предприятие позволит обеспечить регион качественной семеноводческой продукцией, станет еще одним шагом по внедрению передовых технологий в аграрном секторе. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места, отчисления в бюджет», — сказал Александр Наролин.

Глава правительства республики также подчеркнул, что реализация проекта получит содействие и возможную поддержку со стороны органов власти.