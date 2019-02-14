Майкоп, 14 февраля, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Выработка первой генерации ветропарком на территории Адыгеи ожидается уже летом 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, говорилось 14 февраля в ходе рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с генеральным директором АО «НоваВинд» (дочернее предприятие «Росатома») Александром Корчагиным. Встреча состоялась в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, а основной темой стала реализация в республике инвестиционного проекта по строительству ветропарка.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи на Российском инвестиционном форуме в Сочи

«Мы заинтересованы в этом уникальном проекте, который поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Планируется, что его реализация позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20%. В числе других позитивных аспектов проекта — создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона», — отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что поскольку проект является крайне важным для региона, его сопровождение осуществляется в режиме одного окна. С участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления было проведено более десяти совещаний и непротокольных встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработана задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея.

Как отмечалось на встрече, все обозначенные ранее планы будут реализованы с соблюдением сроков: выработка первой генерации ожидается летом текущего года. ВЭС будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. В строительстве ветропарка, добавил Корчагин, используются только современные технологии, направленные на обеспечение экологической безопасности, а также устойчивости возводимых строений.

Мурат Кумпилов отметил, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона и станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.