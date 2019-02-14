Москва, 14 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий привлекать к повышенной уголовной ответственности лидеров преступных сообществ (ОПГ), президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Задержанные

Глава государства предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 2101, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии, то есть устанавливается самостоятельный состав. Таким образом, любое преступное главенство наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Максимальное наказание для лидеров ОПГ, согласно предлагаемым изменениям, предполагает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

Наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту. Однако благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ (преступных организаций), как правило, уходят от уголовной ответственности. Поправки в УК призваны восполнить пробел в действующем законодательстве.

Дату рассмотрения законопроекта в первом чтении определит Совет Думы 18 февраля, спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что инициатива будет рассмотрена в приоритетном порядке.