Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2019, 22:00 — ИА Регнум. Причиной слабого роста цен на нефть, несмотря на сокращение производства ОПЕК+, являются «слабые данные» экономики США и риск уменьшения глобального спроса на энергоносители, 14 февраля передает агентство Reuters.

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«Цены на нефть реагируют на очень слабые данные по розничным продажам в США… Кроме того, заявления об уменьшении спроса перевешивает некоторые другие поддерживающие факторы», — считает представитель Again Capital Management Джон Килдуфф.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля нефть марки Brent подобралась к отметке $65 за баррель, однако к настоящему моменту снова откатилась ближе к $64 за баррель.

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