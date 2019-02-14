Москва, 14 февраля, 2019, 21:59 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США намерены закрепиться в Афганистане на очень долгое время, для этого американские власти делают Кабул зависимым от американского оружия. Об этом Патрушев сказал в интервью газете «Комсомольская правда», опубликованном сегодня, 14 февраля.

DVIDSHUB Американские солдаты в Афганистане

Патрушев отметил, что из США давно звучат заявления о намерении вывести американские войска из Афганистана, однако в реальности ничего такого не реализуется.

«Мы наблюдаем, что США создают систему прямой зависимости Афганистана от американского вооружения и военной техники, чтобы тем самым закрепиться в стране на долгие годы», — констатировал секретарь Совбеза России.

Напомним, что американские войска вошли в Афганистан в 2001 году, и с тех пор в этой стране не прекращается череда военных столкновений. Американцам и созданной ими афганской армии так и не удалось до конца победить движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое сейчас контролирует значительные сельские районы страны.