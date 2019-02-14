Москва, 14 февраля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. Власти стран Запада сознательно игнорируют рост нацизма на Украине ради сохранения у власти действующего президента Петра Порошенко и антироссийского политического вектора, заявил 14 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Запад ради сохранения действующей антироссийской киевской власти сознательно закрывает глаза на рост неонацизма на Украине, ставшего для руководства страны практически государственной идеологией», — сказал Патрушев.

Секретарь российского Совбеза напомнил, что после Первой мировой войны на Западе точно так же старались не видеть роста нацизма и даже считали нацистов выгодными партнерами по бизнесу.

«К сожалению, Запад не хочет делать выводы из истории», — добавил секретарь Николай Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, реабилитация нацистов и пособников Гитлера на Украине неразрывно связана с антироссийской риторикой украинских властей и является одной из главных причин гражданской войны в Донбассе.