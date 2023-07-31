Архангельск, 14 февраля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Особые заслуги пассажира в кино — не повод нарушать правила. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM озвучил юрист, экс-депутат Архангельского облсобрания Юрий Шаров, комментируя действия представителей авиакомпании «Победа», не пустивших сегодня на рейс Москва — Ростов-на-Дону народного артиста СССР Василия Ланового.

Skitterphoto В аэропорту

«Есть правила полета, я не понимаю, почему одни должны их соблюдать, а другие нарушать. Лановой, несомненно, уважаемый всеми человек, но и он должен летать на самолетах, соблюдая правила гражданской авиации. Не успел — подошел к сервисной стойке, сдал билет и полетел на следующем самолете. Они опоздали на посадку, а ведь у компании есть свое время на взлет в аэропорту, у кого-то есть стыковочные рейсы. И тут все должно быть четко, как в аптеке. Поэтому, при всех заслугах Ланового, представители авиакомпании совершенно правильно поступили», — заявил юрист.

Напомним, народного артиста СССР Василия Ланового не пустили на борт самолёта из-за ручной клади. Кофр актера не поместился в калибратор, и пока он оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась, самолет улетел без него.

В Ростов-на-Дону Лановой спешил на концерт, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент вызвал возмущение среди поклонников, отношение к известному артисту, спешащему к сотням зрителей они сочли недопустимым. Несмотря на то, что начало выступления пришлось перенести, концерт состоялся при аншлаге.

Напомним, несмотря на то, что ответственность за инцидент авиакомпания возложила на менеджеров артиста, руководство «Победы» приняло решение подарить Василию Лановому авиабилеты по любому направлению в качестве компенсации.