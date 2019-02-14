Дания, Эстония и Латвия учредили штаб Северной дивизии НАТО
Брюссель, 14 февраля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Главы военных ведомств Дании, Эстонии и Латвии подписали в Брюсселе договор о создании штаба Северной дивизии НАТО, сообщает 14 февраля пресс-служба эстонского министерства обороны.
НАТО
Штаб должен стать частью военной структуры блока НАТО и выполнять функции связи военных частей и руководства Североатлантического альянса.
Размещаться штаб Северной дивизии НАТО будет в Латвии на военной базе Адажи и в датском городе Каруп.
«Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор вооруженных сил Дании», — указано в сообщении.
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