Брюссель, 14 февраля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Главы военных ведомств Дании, Эстонии и Латвии подписали в Брюсселе договор о создании штаба Северной дивизии НАТО, сообщает 14 февраля пресс-служба эстонского министерства обороны.

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Штаб должен стать частью военной структуры блока НАТО и выполнять функции связи военных частей и руководства Североатлантического альянса.

Размещаться штаб Северной дивизии НАТО будет в Латвии на военной базе Адажи и в датском городе Каруп.

«Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор вооруженных сил Дании», — указано в сообщении.

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