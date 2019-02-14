Великий Новгород, 14 февраля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Здание бывшей бани на улице Великой в Великом Новгороде, которое уже больше десяти лет стоит полуразрушенным, могут снести, чтобы на его месте построить общежитие для воспитанников новгородского Морского центра капитана Варухина (бывшего Клуба юных моряков). Об этом пишет городская газета «Новгород» сегодня, 14 февраля.

Ольга Ларина ИА REGNUM Здание бывшей бани на улице Великой в Великом Новгороде

Как отмечает издание, вопрос о судьбе долгостроя, уродующего исторический центр города, обсуждался на попечительском совете Морского центра, бессменный руководитель которого Николай Варухин предлагает эту идею уже давно.

«Сегодня у нас обучается около 700 детей, а с вводом общежития их число может увеличиться до 1200 человек. Мы предлагаем сделать его трёхэтажным», — цитирует газета Николая Варухина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, баня на улице Великой в Великом Новгороде считается «родоначальницей» Новгородского банно-прачечного предприятия. Она находилась в здании 1946 года постройки до 2005 года. Здание было признано аварийным, выставлено на торги и с тех пор неоднократно меняло собственников. Вместо бани новые владельцы предполагали построить и гостиницу, и многоквартирный дом, однако ни одному из инвесторов не удалось довести планы до завершения — здание так и стоит полуразрушенным в исторической части города, напротив Кремлёвского парка.

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