Красноярск, 14 февраля, 2019, 20:59 — ИА Регнум. По факту взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Красноярске, в результате чего обрушились три квартиры, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила журналистам официальный представитель Следственного управления СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — рассказала Шаманская.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в доме №3 по Кандагарской улице в Красноярске привел к обрушению трех квартир. На данный момент известно об одной погибшей.

Однако спасатели не исключают, что под завалами ещё могут находиться люди.