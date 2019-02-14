Нью-Йорк, США, 14 февраля, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Россия готова, если понадобится, внести свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле, заявил 14 февраля журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Minpromtorg.gov.ru Василий Небензя

По словам российского постпреда, такие меры будут приняты для поддержки суверенитета и территориальной целостности Венесуэлы.

«Что будет происходить в Совете Безопасности в ближайшее время, мы посмотрим. Если понадобится, у нас есть в запасе резолюция, которая подтверждает суверенитет, территориальную целостность Венесуэлы», — сказал Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне политического кризиса и мятежа в Венесуэле США подготовили проект резолюции Совбеза ООН, в котором указана необходимость новых президентских выборов в стране.