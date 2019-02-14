Амстердам, 14 февраля, 2019, 20:49 — ИА Регнум. В минувшую среду, 13 февраля, он поделился своим видением будущего Европы, произнося речь в Цюрихе в память об историческом выступлении Уинстона Черчилля в 1946 году, и выразил желание увидеть политическую интеграцию континента. За день до этого он принял в своём «спартанском» кабинете пятерых представителей СМИ, аккредитованных в Брюсселе, в том числе журналиста испанского издания El Pais.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Постоянно улыбаясь с высоты своего роста в метр девяносто сантиметров, он донёс ясное послание Гааги: Европа должна приспособиться к новой международной реальности, частью которой является Дональд Трамп и возвышение новых держав, таких как Китай, а также всерьёз прибегнуть к способности максимально влиять на события», — передаёт сущность беседы с голландцем испанское СМИ.

«Власть — это не грязное слово», — резюмировал либеральный политик, надеющийся превратить свою страну в важнейшую опору для Германии и Франции в новой Европе, которая возникнет после выхода Великобритании из содружества европейских стран. К той же самой роли сейчас стремится и Испания.

Защищая единство ЕС, Марк Рютте одновременно возглавляет Ганзейскую лигу, которую некоторые страны ЕС обвиняют в увеличении бреши между севером и югом континента. На эту критику голландский премьер-министр ответил так: «По факту мы работаем со странами Балтии и Скандинавии, с Ирландией и Словенией, чтобы прояснить, что соглашение есть соглашение. И что Европейская комиссия должна придерживаться правил и выполнять то, о чем мы договорились все вместе».

Этими соображениями Рютте объяснил, например, свои претензии к Италии, озвученые в Давосе, добавив, что он выступает за крепкую еврозону, основой которой являются конкурентоспособность и умение каждой страны «навести порядок у себя дома».

О майских выборах в Европейский парламент политик отозвался оптимистично: по его мнению, популисты и евроскептики не смогут заблокировать дальнейшее развитие ЕС, на данный момент имеющее поддержку подавляющего большинства. В ответ же на вопрос, несет ли Европейский совет ответственность за рост популистских настроений, ведь он не предложил никаких решений таким странам, как Греция, премьер-министр отметил, что решение греческой проблемы должно исходить от самой Греции. В пример он привёл Испанию, вовремя принявшую необходимые меры, чтобы справиться с финансовым кризисом 2012 года.

О санкциях Рютте сказал, что решение об их введении должно быть единогласным — этого удалось достичь в случае с Россией, но не с Венесуэлой.

После просьбы высказать своё отношение к Дональду Трампу политик признал, что действующий президент США «отличается от своих предшественников», однако он был избран демократически и может выиграть выборы вновь, поэтому нужно прекратить на него жаловаться и начать с ним работать, пользуясь его участием в таких вещах, как взаимодействие с Китаем.