Красноярск, 14 февраля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Разрушенный взрывом газа дом в Красноярске обследуют кинологи с собаками, так как под обломками еще могут быть люди, сообщила 14 февраля журналистам представитель регионального управления СК РФ Ольга Шаманская.

24.mchs.ru Разрушенный дом в Красноярске

По ее словам, спасатели не исключают вероятности нахождения людей под обрушенными конструкциями.

Кроме того, Ольга Шаманская сообщила о розыске собственника поврежденного трехэтажного здания, в котором были расположены 30 квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вечером 14 февраля произошел хлопок бытового газа, от которого частично обрушился трехэтажный жилой дом. Двенадцать человек были эвакуированы, обнаружена одна погибшая женщина.